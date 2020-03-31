Грозный, , 15:36 — REGNUM В Чечне появился новый поселок в городе Аргуне с домами для граждан и торгово-промышленным комплексом. Его торжественная сдача в эксплуатацию состоялась в условиях особых мер, предпринимаемых в республике для предотвращения проникновения в Чечню коронавирусной инфекции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Поселок состоит из шести домов на 48 квартир. Площадь каждой квартиры до 120 кв. м. При этом все они уже обставлены мебелью и бытовой техникой.

«Ключи и документы от нового жилья получили малоимущие, сироты, инвалиды», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также выразил благодарность своей матери Аймани Несиевне Кадыровой за то, что она как руководитель Регионального общественного фонда стала инициатором строительства этого поселка.