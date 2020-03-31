Фритаун, , 15:39 — REGNUM В министерстве образования Сьерра-Леоне сообщили о том, что всем несовершеннолетним жителям страны, вне зависимости от их статуса, будет предоставляться право на посещение школы. Об этом передает ВВС Africa.

По словам репортеров, данное распоряжение означает, что в стране отменили запрет на посещение школ беременными ученицами.

В декабре суд западноафриканского регионального блока ЭКОВАС постановил, что запрет является незаконным, поскольку он нарушает права человека.

Напомним, что данная мера была введена в 2015 году, когда эпидемия Эболы привела к закрытию школ и увеличению числа беременностей среди подростков.

Тысячи девушек пострадали от запрета, который вынуждал их посещать специальные школы или прекращать обучение, поскольку беременным подросткам запрещалось сдавать экзамены, отмечают эксперты.

По статистике правительства, около 30% всех девушек в Сьерра-Леоне беременеют, а 40% вступают в брак до 18 лет.