Москва, , 15:39 — REGNUM Певец Лев Лещенко, находящийся в медцентре в Коммунарке, сдал повторный тест на коронавирус. Об этом написал директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель 31 марта на странице певца в Instagram.

Он уточнил, что по состоянию на 31 марта тест на новый коронавирус супруги певца Ирины Лещенко — отрицательный. У самого Лещенко тест оказался сомнительным, потому проводится повторный анализ.

«Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы», — написал Гайдель.

Он напомнил, что Лещенко и его супруга легли на обследование в Коммунарку 23 марта. У них обоих подтвердилось заражение коронавирусом. Через два дня певца поместили в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта перевели в обычную палату.

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