Москва, , 15:33 — REGNUM Через представителя в Оперативном штабе правительства, созданном по борьбе с коронавирусом, члены Совета Федерации могут предлагать свои антикризисные меры, поступающие от регионов. Однако их необходимо тщательно анализировать на предмет актуальности и необходимости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 марта заявила спикер СовфедаВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

«Вместе с этим хочу сказать, чтобы не получилось, чтобы под эгидой коронавируса начали пользоваться этой ситуацией недобросовестные люди. Те, кто без основания повышают цены на продовольствие, например. Понимаете? Этого нельзя допускать. Либо тех, кто хочет списать какие-то свои проблемы накопившиеся и так далее под коронавирус», — заявила Матвиенко.

«Надо всегда анализировать и смотреть и предложения, и ситуацию. И не допускать — мы тут один закон остановили, где воспользовались коронавирусом и пытались протащить недобросовестные меры. За этим нужно внимательно следить. Всё, что рационально, всё, что идёт на поддержку экономики, безусловно, будет учитываться. Но только, коллеги, обращайте внимание на то, чтобы под сурдинку коронавируса не протаскивались неправильные решения, которые потом дадут ещё более серьёзные последствия», — подчеркнула она.

Перед этим в Совете Федерации выдвинули предложение о том, чтобы также предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу на шесть месяцев по тем налогам, которые связаны с регулярными платежами — такими как налог на имущество, на землю, арендные платежи.