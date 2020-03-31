Мадрид, , 15:35 — REGNUM Выдающийся оперный тенор Пласидо Доминго, заразившийся коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщает Associated Press.

С самого первого своего симптома Доминго, как отмечают журналисты, находился под наблюдением врачей, которые делали все необходимое, чтобы не допустить осложнений.

«Сейчас я думаю о тех, кто болеет и о тех, кто работает на износ, чтобы спасти их жизни. Я благодарю всех за поддержку и рекомендую оставаться дома. Скоро увидимся», — подчеркнул певец в комментарии журналистам агентства.

Артист, возраст которого 79 лет, в настоящее время находится дома в самоизоляции. Коронавирус у него был обнаружен 22 марта.

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