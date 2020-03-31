Москва, , 15:32 — REGNUM Совфед одобрил закон о новом порядке прохождения техосмотра для автомобилей, мотоциклов, грузовых машин и такси, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

С 1 марта 2021 года новым для новых машин прохождение техосмотра будет предписано раз в два года. Речь идет о ТС, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до десяти лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Раз в год техосмотр потребуется проходить ТС, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем 5 лет. Это же относится к такси.

Ранее в Госдуме говорили о том, что прохождение техосмотра никак не влияет на уровень аварийности на дорогах. Согласно данным экспертов, на аварийность, прежде всего, влияет человеческий фактор, а также состояние автомобильных дорог в стране, техническое состояние автомобиля влияет на число ДТП в наименьшей степени.

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