Москва, , 15:32 — REGNUM Московский городской суд признал законным ограничение в родительских правах отца и матери пятилетней девочки, всю жизнь прожившей в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Московским городским судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Пресненского районного суда», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах родителей девочки и постановил передать ее органам опеки и попечительства, а также взыскать с родителей алименты в размере ¼ от доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, резонанс дело приобрело в конце 2019 года, когда появилась информация о девочке, всю жизнь проведшей в больнице. Родители считали, что она больна и, невзирая на доводы врачей, утверждавших, что маленькая пациентка здорова, отказывались забирать её домой.

В начале 2019 года перинатальный центр, в котором находилась девочка, сообщил органам опеки, что девочка здорова, но родители её не забирают. После чего против них был подан иск об ограничении родительских прав.