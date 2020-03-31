Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM В Свердловской области резко возросло число заболеваний COVID-19, потому что властям пришли результаты исследований сразу за несколько дней. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков 31 марта на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Крекова, в регионе сообщили сразу о девяти новых случаях, потому что до этого власти не получали информацию некоторое время.

«Не было результатов два дня, потому сегодня пришли анализы за несколько дней», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 случая COVID-19. В регионе действует карантин по коронавирусу.

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