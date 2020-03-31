Воронеж, , 15:27 — REGNUM Первые два пациента, у которых был подтверждён коронавирус, выписаны с выздоровлением. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 31 марта.

Как сообщается, речь идёт о пациентах, госпитализированных после поездки по Европе. На данный момент их анализы на коронавирус — отрицательные.

Также медики сообщили о выписке пациента, который контактировал с теми, у кого коронавирус был установлен, однако сам не заразился.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего в Воронежской области подтверждено восемь случаев коронавируса, все завозные. О двух последних случаях стало известно 31 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса