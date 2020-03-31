Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области объявило о наборе волонтёров-медиков, сообщается на сайте регионального ведомства. Желающим предлагают заполнить анкету в режиме онлайн, передаёт ИА REGNUM.

Поиск добровольцев объявлен на фоне сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. Минздрав приглашает не только волонтёров-медиков, но и помощников в выполнении «иных задач, не менее значимых для сотрудников больниц».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков остаются ещё 4,5 тыс. человек. В регионе до особого распоряжения действует режим полной изоляции. За соблюдением карантина следят сотрудники правоохранительных органов.

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