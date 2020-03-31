Москва, , 15:26 — REGNUM В разных регионах помощь волонтерам ОНФ предложили автодилеры, каршеринговые компании, автошколы.

В Уфе за рулем автомобиля, который развозит волонтеров с продуктами и лекарствами, сидит лично владелец официального дилера «Мерседес-Бенц». Сразу в нескольких регионах страны бизнесмены предложили волонтерским штабам ОНФ помощь с перевозкой добровольцев. Общероссийский народный фронт выражает искреннюю признательность предпринимателям и водителям, присоединившимся к всероссийской акции «Мы вместе».

«Сейчас из-за режима самоизоляции во многих городах общественный транспорт начинает работать по другому графику, поэтому нам очень нужны транспортные волонтеры, — рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов, — большее количество людей обращается на сайт #Мывместе с предложением стать автоволонтером, добровольцы готовы выделить от нескольких часов в день до нескольких дней в неделю на общественно важную деятельность. Мы связываемся с заявителями, принимаем их помощь, но потребность в услугах автоперевозок постоянно растет, особенно не хватает транспорта в небольших и отдаленных населенных пунктах».

Бизнес, который и сам сейчас переживает не лучшие времена, выделяет свои ресурсы для облегчения труда волонтеров. К настоящему моменту поступила 321 заявка от людей и организаций, готовых помочь транспортом. В их числе предприниматель из Свердловской области, готовый дать Hummer H3, предприниматель из Пермского края с автокраном-вездеходом. Больше всего предложений по транспорту поступило в региональные штабы Москвы, Калининграда и Московской области.

В Москве помощь предложил Винченцо Трани, генеральный директор каршеринговой компании «Делимобиль».

"Готов на безвозмездной основе предоставить волонтерам ОНФ транспортные средства для доставки необходимых товаров и лекарственных препаратов. Убежден, что такое логистическое партнерство обеспечит своевременность и бесперебойность оказываемой волонтерами помощи», — говорится в его письме, направленном в региональный исполком ОНФ. Руководство «Делимобиля» также предложило содействие в привлечении новых волонтеров путем рассылок по своей базе контактов.

В Уфе вслед за учредителями компании «Арт-моторс» (официального дилера «Мерседес-Бенц») три автомобиля (с инструкторами за рулем) выделила автошкола «Приоритет». В региональном волонтерском штабе Башкирии теперь спокойны за ребят — они передвигаются быстро, безопасно и с проверенными водителями.

«Я, мы как компания не могли оставаться в стороне, когда происходит такая всенародная беда, — прокомментировал свою инициативу владелец «Арт-моторс» Андрей Шмерегельский, — мы хотим, чтобы это не переросло в трагедию. Поэтому продолжим делать в рамках наших возможностей, сил и компетенций все, чтобы не остаться в стороне и внести вклад в общее дело».