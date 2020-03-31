Москва, , 15:24 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что новый состав набсовета сформирован по распоряжению правительства РФ. Помимо прочих, в него вошел генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

Отмечается, что заседание набсовета состоится в ближайшее время. На нём будет рассмотрена проблема восстановления прав около тысячи пострадавших дольщиков.