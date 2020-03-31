Красноярск, , 15:22 — REGNUM На горячую линию министерства социальной политики Красноярского края поступили сообщения о новом виде мошенничества, связанного с профилактикой коронавирусной инфекции.

Как сообщили ИА REGNUM 31 марта в министерстве, мошенники ходят по подъездам и звонят в квартиры пожилых людей. При этом злоумышленники представляются социальными работниками. Они предлагают различные услуги — дезинфекцию жилья, выдачу юбилейных медалей за деньги, предоставление медикаментов по льготным ценам и так далее.

Пока, по словам министра социальной политики Красноярского края Ирины Пастуховой, граждане проявляли бдительность и не пускали мошенников.

В минсоцполитики подчеркнули, что любой визит соцработника происходит только после личного обращения за определённой услугой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае зарегистрировано 14 подтверждённых случаев коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19: в Красноярске выздоровел ещё один человек