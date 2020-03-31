Горно-Алтайск, , 15:18 — REGNUM С восьми часов вечера 31 марта на территории Республики Алтай вводится режим самоизоляции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом объявил глава Олег Хорохордин в своём обращении.

По его словам, эта мера введена уже во многих регионах и является эффективным способом для борьбы с распространением коронавируса.

«В условиях режима самоизоляции жители не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину, к мусорным контейнерам. Разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома», — отметил глава.

Тем же, кому необходимо выйти из дома, необходимо на улице соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Режим для большинства жителей продлится до 5 апреля, а для граждан старше 65 лет — до 14 апреля.

Напомним, ранее режим самоизоляции ввели в соседней Туве. При этом, как сообщало ИА REGNUM, обе республики остались практически единственными в Сибири, где до сих пор нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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