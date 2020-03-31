Нижний Новгород, , 15:16 — REGNUM Активисты Нижнего Новгорода помогут жителям региона легче пережить период вынужденной самоизоляции и наполнить его интересными и полезными занятиями. Для этого неравнодушные горожане запускают свои онлайн-проекты, в которых сможет поучаствовать любой желающий. Все это стало возможным благодаря мобильному приложению «МЫ» (можно скачать в AppStore и Play Маркет), которое было создано нижегородскими общественниками для реализации социальных проектов.

Так, Мария Самоделкина, председатель нижегородского регионального отделения Всероссийское общественного движения «Волонтёры Победы», сооснователь общественного движения «МЫ», запустила онлайн-челлендж «Я люблю Нижний!». Любой желающий сможет признаться в любви к своему городу, используя социальные сети. Необходимо записать видеоролик с признанием: «Я люблю Нижний!» и объяснением за что именно, а затем выложить видео в «Инстаграм» с хештегом #ялюблюнижний.

«Есть такое мнение, что нижегородцы мало улыбаются, давайте вместе опровергнем его! Сделайте признание своему городу «Я люблю Нижний» — ваши губы сами расплывутся в улыбке!» — рассказала Мария.

А известный нижегородский хоккеист Алексей Потапов 1 апреля запустит онлайн-флешмоб «ЗАРЯДись на КАрантине». Обладатель Кубка Гагарина 2018 года в своей интернет-трансляции покажет комплекс полезных упражнений, которые сможет выполнить каждый. Участникам предлагается записывать и выкладывать в социальные сети видеоролики о том, как они делают дома зарядку и поддерживают физическую форму, находясь в самоизоляции.

Для участия в акциях Марии Самоделкиной или Алексея Потапова достаточно скачать приложение «МЫ» и одним кликом присоединиться к созданным ими событиям.

Напомним, представление Общественного движения «Мы» состоялась в Нижнем Новгороде 3 марта. Всего за месяц с момента запуска проекта в приложении зарегистрировалось более 300 лидеров и активистов различных НКО, которые создали и уже реализовали в родном городе порядка 30 социально значимых мероприятий.

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