Сочи, Краснодарский край, , 15:14 — REGNUM Автобусные остановки, подземные пешеходные переходы, тротуары и уличные скамейки дезинфицируют в Сочи Краснодарского края, об этом сообщили 31 марта в пресс-службе администрации города-курорта.

Раствор с противовирусным дезинфицирующим средством распыляется с помощью спецоборудования, обработкой занимаются подрядные организации.

Также дезинфекцию проведут в парках, скверах, на набережной, средств дезинфекции достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18:00 31 марта в Краснодарском крае вводятся жёсткие карантинные меры. В частности, ограничено передвижение граждан. Контролировать исполнение будут мобильные полицейские отряды.