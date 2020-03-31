Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Жителей Грузии, которые заразились коронавирусом, но переносят болезнь легко, будут лечить дистанционно, консультируя их по телефону. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария журналистам, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Мы должны понимать, что в тех случаях, когда вирус не протекает тяжело, мы можем с ним справиться в домашних условиях, с помощью домашних и сельских врачей», — сказал глава грузинского правительства. Он отметил, что в течение нескольких дней станут возможными телефонные консультации с домашними и сельскими врачами.

Гахария пояснил, что новая мера позволит освободить силы врачей для лечения тех, у кого заболевание проходит в тяжелой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии к середине 31 марта известно о 110 случаях заболевания COVID-19. В стране до 21 марта введен строгий карантин.