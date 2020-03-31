Москва, , 15:10 — REGNUM Ушедшие в режим самоизоляции граждане РФ, проживающие в многоквартирных домах, не застрахованы от коронавируса, так как в их квартирах есть вентиляция, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Есть важная вещь, которая касается режима самоизоляции. Очень многие люди живут в многоквартирных домах. В большинстве многоквартирных домов есть такое явление, как вентиляция, которое переносит любую заразу надёжнее, чем любое прямое общение, — сказал Делягин. — И таким образом мэрия Москвы превратила многоквартирные жилые дома в инкубаторы для развития вируса. Поэтому людям, которые боятся коронавируса и верят официальной пропаганде, и людям, у которых в семье есть пожилые родственники, нужно заклеивать решетки вентиляции и проветривать помещения исключительно через окно. Потому что иначе может быть совсем погано».

Делягин подчеркнул, что угроза остаётся вполне реальной, даже несмотря на то, что во многих российских домах «эта вентиляция давно не функционирует и безнадёжно засорилась».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день примеру Москвы и Московской области, власти которых ввели жёсткие ограничения в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции, последовала уже половина регионов России.