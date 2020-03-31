Москва, 31 марта 2020, 15:10 — REGNUM Ушедшие в режим самоизоляции граждане РФ, проживающие в многоквартирных домах, не застрахованы от коронавируса, так как в их квартирах есть вентиляция, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Делягин подчеркнул, что угроза остаётся вполне реальной, даже несмотря на то, что во многих российских домах «эта вентиляция давно не функционирует и безнадёжно засорилась».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день примеру Москвы и Московской области, власти которых ввели жёсткие ограничения в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции, последовала уже половина регионов России.