Москва, , 15:10 — REGNUM В администрации президента РФ дали высокую оценку работе сотрудников оперативного штаба и специалистов по предупреждению распространения пандемии нового типа коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в РФ подтверждено 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах, погибли 17 человек. За последние сутки в стране выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Москве — 387 новых случаев.