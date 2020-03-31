Махачкала, , 15:24 — REGNUM Рейды по проверке соблюдения требований о приостановлении деятельности предприятий и организаций на период карантина (с 30 марта по 5 апреля) проводятся в Дагестане. В ходе надзорных мероприятий уже выявлено несколько десятков нарушений, сообщили ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Проводят рейды специалисты управления совместно с полицейскими, представителями местных администраций и волонтерами. К настоящему времени проверено 2051 организации, в том числе 722 — в Махачкале. Выявлено 37 хозяйствующих субъектов, не приостановивших свою деятельность.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Из них 26 предприятий и организаций уже приостановили свою деятельность. В управлении заверили, что надзорные мероприятия в республике продолжатся.

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