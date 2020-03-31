Самара, , 15:14 — REGNUM На автодорогах Самары вводят временное ограничение движения большегрузных транспортных средств. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, ограничение движения для грузовиков более семи тонн будет введено с 1 апреля до 30 апреля текущего года на следующих участках: по ул. Теневая, ул. Восточная, 4 квартал, ул. Магистральная, ул. Гаражная, пр. Кирова, Южному шоссе, ул. Уральская, дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжскому шоссе, Новокуйбышевскому шоссе, Аэропортовскому шоссе, Стромиловскому шоссе, ул. Белорусская, по дороге от ПГТ завод «Стройкерамика».

Кроме этого, с 20 мая года по 31 августа текущего года в Самаре будет ограничено движение тяжеловесных грузовиков по этим дорогам, если среднее значение дневной температуры воздуха будет превышать более 32 градусов.

Отмечается, что данные ограничения не будут распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки и некоторых других перевозок.

Сообщается, что ограничения вводятся для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования.