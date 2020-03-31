Москва, , 15:12 — REGNUM Двухнедельный график поставки масок российским медучреждениям должен быть утверждён до 1 апреля. Такое поручение отдал Минпромторгу, Минздраву, ФМБА и Роспотребнадзору премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Медицинские маски должны быть поставлены медицинским организациям с учётом оценки рисков распространения коронавируса нового типа, говорится в поручении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в первой половине апреля в России будут производить до 5 млн масок в сутки. В первую очередь они поступят в учреждения системы здравоохранения и аптеки.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане по-прежнему не обеспечены медицинскими масками. Их стало не хватать ещё в начале марта.

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