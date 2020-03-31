Саратов, , 15:06 — REGNUM По данным минздрава Саратовской области, на 31 марта, новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Их количество по-прежнему четыре, все эти пациенты находятся в стабильном состоянии. Под наблюдением врачей — 3 392 человека, которые вернулись из-за границы. На сегодняшний день снято с медицинского наблюдения 1908 человек.

В регионе выделено 1 014 коек для пациентов с коронавирусом. Продолжается работа с волонтерским движением, набираются добровольцы для оказания помощи гражданам, находящимся в зоне риска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 30 марта, 1 514 человек снято с медицинского наблюдения. Под медицинским наблюдением находились 3 348 человек.

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