Москва, , 15:01 — REGNUM Сотрудники администрации президента России в обозначенные сроки подали декларации о доходах и расходах за 2019 год. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Все нормы выполняются», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он заверил, что все декларации в администрации президента поданы, так как «госслужащие обязаны это делать по закону» в срок до 1 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно налоговой декларации за 2018 год, доход президента России Владимира Путина превысил 8,6 млн рублей. огласно документу, в собственности у главы государства находятся квартира площадью 77 кв. м и гараж на 18 кв. м. В пользовании у президента — квартира площадью 153,7 кв. м. Путин владеет двумя автомобилями «Волга» ГАЗ-21, автомобилем «Нива» и автоприцепом «СКИФ».

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