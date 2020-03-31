Черкесск, , 14:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в ближайшие три дня ожидаются заморозки. Экстренное предупреждение об этом распространило 31 марта региональное управление МЧС.

«В ночные и утренние часы 1, 2 и 3 апреля в северных и центральных районах КЧР местами ожидаются заморозки в воздухе — 1, — 4°C», — говорится в уведомлении чрезвычайного ведомства.

Аграриев предупредили о том, что в связи с заморозками существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур и цветущих деревьев ранних косточковых культур.

МЧС порекомендовало в целях сохранения плодовых деревьев и будущего урожая производить окутывание и «организовать укрытие деревьев защитным материалом», а для садовых хозяйств на большой территории распылять воду на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первое экстренное сообщение МЧС в связи с заморозками в Карачаево-Черкесии. До этого ведомство предупреждало о заморозках 25 и 26 марта.