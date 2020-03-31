Новосибирск, 31 марта 2020, 14:59 — REGNUM Многие граждане России на сегодня остались без значительных сбережений, так как средний уровень зарплат невысок. В частности, в Новосибирске средняя оплата труда составляет около 30 тыс. рублей, основную массу заработанных денег население «проживает» и тратит на текущие потребности. При таком размере доходов накопления осуществлять достаточно сложно, считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

«Названная цифра: «2/3 нашего населения остались без накоплений», — меня несколько смущает. Я не думаю, что такое огромное количество людей у нас сегодня не имеют запасных денежных средств. Скорее всего, не более 30%. Эпидемия коронавируса несколько прервала наш рабочий ритм и многие в панике восприняли это как угрозу или предвестник события остаться без работы. На самом деле это временное явление. Численность нашего населения останется прежней. И это население будет продолжать жить, есть, одеваться, лечиться, учиться, ездить. Всё это позволит быстро вернуться к прежним объёмам производства и потребления. Объём производимой и продаваемой продукции, если и снизится, то на 5−10%, не более. Также я думаю, что и рост количества уволенных не превысит 3−5% от сегодняшнего показателя. Наша экономика и предпринимательство и так уже максимально оптимизированы. Излишеств, нерациональных трат средств уже давно не наблюдается. Эти потрясения приведут, скорее всего, к некоторому всплеску мобильного финансового мошенничества (операции по банковским картам, переводам), но этот рост и так прослеживается в течение последнего года», — отмечает эксперт.

На рынке недвижимости, по мнению Татьяны Гениберг, ситуация изменится незначительно.

«На дорогие, востребованные объекты цены немного вырастут. Так как у населения значительных средств на руках нет, то те собственники, кто хочет продать недвижимость, будут вынуждены снижать цены. Недвижимость останется надежным вложением средств, но стоит не забывать, что это мало мобильные вложения. В акции, облигации, ценные бумаги сегодня вкладывать средства не целесообразно так как ситуация на рынке не понятная, а самостоятельной ценности эти активы не несут. В валюту вкладывать уже поздно, цены высоки. В сложившейся ситуации я бы советовала иметь финансовую подушку на 5−6 месяцев, чтобы чувствовать себя уверенно. Поэтому в итоге, я не думаю, что эпидемия коронавируса и резкий рост курса иностранной валюты нанесёт значительный удар по нашей экономике. Некоторые изменения будут бесспорно, бизнес несколько сократит свою деятельность, но критичного ничего не произойдёт».
Татьяна Гениберг