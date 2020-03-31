Новосибирск, , 14:59 — REGNUM Многие граждане России на сегодня остались без значительных сбережений, так как средний уровень зарплат невысок. В частности, в Новосибирске средняя оплата труда составляет около 30 тыс. рублей, основную массу заработанных денег население «проживает» и тратит на текущие потребности. При таком размере доходов накопления осуществлять достаточно сложно, считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

«Названная цифра: «2/3 нашего населения остались без накоплений», — меня несколько смущает. Я не думаю, что такое огромное количество людей у нас сегодня не имеют запасных денежных средств. Скорее всего, не более 30%. Эпидемия коронавируса несколько прервала наш рабочий ритм и многие в панике восприняли это как угрозу или предвестник события остаться без работы. На самом деле это временное явление. Численность нашего населения останется прежней. И это население будет продолжать жить, есть, одеваться, лечиться, учиться, ездить. Всё это позволит быстро вернуться к прежним объёмам производства и потребления. Объём производимой и продаваемой продукции, если и снизится, то на 5−10%, не более. Также я думаю, что и рост количества уволенных не превысит 3−5% от сегодняшнего показателя. Наша экономика и предпринимательство и так уже максимально оптимизированы. Излишеств, нерациональных трат средств уже давно не наблюдается. Эти потрясения приведут, скорее всего, к некоторому всплеску мобильного финансового мошенничества (операции по банковским картам, переводам), но этот рост и так прослеживается в течение последнего года», — отмечает эксперт.

На рынке недвижимости, по мнению Татьяны Гениберг, ситуация изменится незначительно.