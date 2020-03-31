Тверь, , 14:57 — REGNUM Особый противопожарный режим вводится на территории Тверской области с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В частности, в регионе вводится запрет на посещение гражданами лесов, разведение огня, сжигания мусора и сухой травы.

Особый противопожарный режим в регионе ввели, в том числе, в связи с большим количеством жителей других регионов, прибывших в Тверскую область на карантинные выходные.

«Все те, кто сегодня прибывает на территорию Тверской области, должны уважать и соблюдать решения, которые принимаются в регионе. Любой пожар, любое возгорание — это риски, как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе усиливается контроль за исполнением требований пожарной безопасности. Будет организовано патрулирование лесов. В лесах планируется устроить 500 км минерализированных полос, также прочистить 1500 км противопожарных минерализированных полос, установка аншлагов, размещение стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.