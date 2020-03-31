Сухум, , 15:03 — REGNUM Защитные маски многоразового использования начал продавать по закупочной цене один из владельцев торговой точки в Сухуме Тимур Чанба. Об этом 31 марта сообщает ИА «Апсныпресс».

"Я принял решение реализовывать маски по закупочной цене, которые заказываю в «Доме мод», — рассказал журналистам Чанба.

Он также сообщил, что планировал продавать по 50−60 штук в день, но их раскупают быстрее: за три дня он продал 350 масок, несмотря на то, что продает не более пяти единиц в руки.

Чанба заявил, что намерен продавать маски, пока в этом будет необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дом мод» в Абхазии приступил в конце марта к пошиву защитных масок, так как в республике никто их не производил, а в других странах в связи с пандемией коронавируса запретили вывозить за рубеж данную продукцию.

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