Фритаун, , 15:01 — REGNUM Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био подтвердил первый в стране случай заражения коронавирусной инфекцией, об этом 31 марта сообщают местные СМИ.

«Когда я проводил первую конференцию по проблеме коронавируса, я сказал, что главный вопрос не «если», а «когда?». Что ж «когда» наступило», — отметил президент в обращении к нации.

Глава государства не озвучил никаких мер по противодействию распространения инфекции, заявив лишь то, что инфицированный прибыл из Франции, сейчас он находится в изоляции.

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