Ташкент, , 14:54 — REGNUM Спрос на картофель в Ташкенте вырос на 50% на фоне карантина и ажиотажа на рынках. Об этом 31 марта заявил первый заместитель хокима (мэра) города Хотамбек Шокиров на международном пресс-клубе.

По его словам, до введения карантина жители Ташкента потребляли 100 тонн картофеля в день. Однако распространение коронавируса вызвало панику среди населения, считает Шокиров, поэтому потребление выросло до 150 тонн в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в министерстве сельского хозяйства Узбекистана пообещали, что в стране не возникнет дефицита сельскохозяйственной продукции.

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