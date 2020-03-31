Москва, , 14:56 — REGNUM Находящиеся в карантине по коронавирусу жители России будут с 3 апреля получать смс-уведомления при нарушении ими режима изоляции. Обеспечить соответствующую систему уведомлений поручил премьер-министр Михаил Мишустин, об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Информирование граждан должны обеспечить Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Уведомления нарушители будут получать через смс-сервисы и единый портал госуслуг.

О подобных случаях будут информированы профильные ведомства, это повлечёт за собой «принятие превентивных мер» в отношении таких граждан.

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