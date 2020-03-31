Москва, 31 марта 2020, 14:56 — REGNUM Находящиеся в карантине по коронавирусу жители России будут с 3 апреля получать смс-уведомления при нарушении ими режима изоляции. Обеспечить соответствующую систему уведомлений поручил премьер-министр Михаил Мишустин, об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Информирование граждан должны обеспечить Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Уведомления нарушители будут получать через смс-сервисы и единый портал госуслуг.
О подобных случаях будут информированы профильные ведомства, это повлечёт за собой «принятие превентивных мер» в отношении таких граждан.
Читайте также: Политолог об ужесточении карантинных мер: «Шутки кончились!»