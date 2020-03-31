Донецк, , 14:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики активно взаимодействует с российскими специалистами по вопросам предотвращения распространения COVID-19, заявила 31 марта на брифинге министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

«У нас плотное сотрудничество с министерством здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзором. Мы используем опыт наших российских коллег, пользуемся их методическими разработками и получаем от них самую новую литературу по данному вопросу», — рассказала она.

Чиновник рассказала, что в ДНР из России доставили партию тестов для выявления COVID-19, методические рекомендации минздрава России, а также препараты, используемые для лечения коронавирусных инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почта ЛНР остановила обмен с ДНР и Россией в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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