Москва, , 14:49 — REGNUM Сегодня, 31 марта, в Италии вспоминают жертв коронавирусной инфекции. По всей стране приспущены национальные флаги. В полдень по местному времени прошла минута молчания в память о погибших и в поддержку медицинских работников.

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Вспоминают о жертвах пандемии в Италии и во всём мире и в посольстве Италии в России.

https://www.facebook.com/ambmosca/photos/a.361420073898885/3976788072362049/

«Государственный флаг в посольстве Италии в Москве приспущен в память о жертвах коронавируса и в знак уважения к самоотверженному труду работников здравоохранения, — говорится в сообщении дипмисии в Facebook. — Это символический способ сказать, что мысленно мы все вместе и поддерживаем друг друга».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день Италия продолжает оставаться лидером по количеству летальных исходов от коронавируса. Так, в стране от инфекционного заболевания умерли уже 11,5 тыс. человек. При этом только за прошедшие сутки скончались 812 человек. Общее число инфицированных, у которых диагностировали COVID-19, превысило 100 тыс. человек.