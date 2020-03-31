Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM Судебные приставы принудительно закрыли автосалон «Автобан-Юг» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления ФССП.

Организация решила проигнорировать режим нерабочей недели. По решению суда, деятельность автосалона приостановили на девять суток, вход в салон опечатали.

«Руководство предприятия предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности», — сообщили в ФССП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим карантина по COVID-19. В регионе подтверждено 33 случая заражения новым коронавирусом.

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