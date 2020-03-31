Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Согласно социологическому опросу, проведенному исследовательским бюро Novus, в Швеции в период пандемии COVID-19 вырос уровень доверия к премьер-министру Стефану Лёвену, лидеру Социал-демократической рабочей партии, и возглавляемому им правительству. Впервые за все время пребывания у власти действующего состава правительства среди граждан оказалось больше тех, кто ему доверяет, чем тех, кто относится к правительству с недоверием. Об этом 31 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В феврале доля шведских граждан, испытывающих «достаточно высокое» или «очень высокое» доверие к действующему премьер-министру Стефану Лёвену составляла 26%. За месяц этот показатель вырос на 18% и уже в марте составил 44%. Таким образом, он получил самый высокий процент доверия среди всех глав шведских партий, чего, несмотря на занимаемый им пост, не происходило с января 2019 года. Также выросла и доля тех, кто испытывает «очень высокое» доверие ко всему составу действующего правительства: с 3% в январе до 14% в марте.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что в период пандемии COVID-19 средний уровень доверия граждан вырос по отношению ко всем партиям шведского парламента. Так, доля респондентов, испытывающих «достаточно высокое» или «очень высокое» доверие к главе оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону, выросла с 26% в феврале до 30% в марте. Тем не менее, по уровню доверия среди всех партийных лидеров он остается на четвертом месте. С другой стороны, граждане Швеции стали меньше доверять главе правоконсервативной оппозиционной партии Шведских демократов Джимми Окессону, доля, испытывающих к нему «достаточно высокий» или «очень высокий» уровень доверия упал с 32% до 27%.