Стокгольм, , 14:51 — REGNUM Несколько шведских больниц в настоящее время расследуют случаи заражения коронавирусной инфекцией, произошедших на территории больниц. Администрация медицинских учреждений пытается выяснить, распространяется ли коронавирус в их собственных помещениях. Об этом 31 марта сообщила шведская газета Expressen.

По информации журналистов издания, в больнице города Сундсвалля, расположенном в центральной части Швеции, был обнаружен пациент, прибывший с инсультом, который после прохождения теста на коронавирус COVID-19, показал положительный результат. Аналогичные инциденты происходят и в других частях страны.

«Пациент, должно быть, заразился здесь», — заявил Матс Бреннстрем, директор департамента здравоохранения в регионе, где произошел инцидент.

Журналисты выяснили, что ранее пациент в больнице Сундсвалля был помещен в отделение по уходу с пациентами, перенесшими инсульт. Однако спустя более, чем трех недель у него внезапно появились симптомы, указывающие на COVID-19. После этого представителям СМИ стали поступать сообщения об аналогичных случаях.