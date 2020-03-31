Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе, заразившийся ранее коронавирусом, успешно вылечился. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что вместе с чиновником были выписаны трое его детей, у которых также был выявлен коронавирус. Им предстоит пробыть дома в режиме самоизоляции в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нозадзе сообщил, что находится в режиме самоизоляции с 5 марта, когда стало известно, что у его родственника обнаружили коронавирус. 10 марта эта инфекция была выявлена и у замминистра.

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