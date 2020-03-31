Париж, , 14:35 — REGNUM Не только побывать в манящем Париже, но и посетить таинственные катакомбы под французской столицей можно при помощи Интернета во время режима самоизоляции.

Виртуальный тур доступен на сайте, посвященном это мрачноватой достопримечательности Он состоит из нескольких панорам с углом обзора 360 градусов. Стрелки внизу страницы позволяют как управлять обзором, так и переходить от одной панорамы к другой.

Парижские катакомбы — это сеть туннелей, оставшихся на месте древнеримских каменоломен, их протяженность около полутора километров. Здесь в конце 18 века был оборудован огромный склеп-оссуарий, куда свезли кости около 6 миллионов парижан с закрытых из-за нехватки места кладбищ. Общая площадь склепа, где кости уложены в плотные штабеля, составляет 11 тысяч квадратных метров, он расположен на двадцатиметровой глубине. Готическая атмосфера подземелья способна настроить на философский лад и, как ни парадоксально, уберечь от паники в трудные времена. С 1809 года катакомбы открыты для посетителей. Воспользоваться онлайн-туром могут даже те, для кого вход в реальное подземелье закрыт — людям с ограниченной мобильностью и страдающим клаустрофобией.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции, в большинстве регионов России, как и во многих странах мира, введен режим самоизоляции. Гражданам предписывается без особой необходимости выходить из дома.