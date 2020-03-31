Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM Студенты Южного федерального университета, прибывшие в Ростов-на-Дону из Колумбии, устроили флешмоб. Таким образом молодые люди поблагодарили врачей, наблюдавших за их состоянием в течение двухнедельного карантина. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 31 марта.

15 студентов были помещены в обсерватор, развёрнутый на базе детской городской больницы №2. Двухкратный тест на COVID-19 показал отрицательный результат у каждого из госпитализированных. В ближайшее время граждан Колумбии выпишут.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ещё три пациента ожидают результатов анализов, направленных в референс-центр. Всего под наблюдением медиков на Дону находятся 4,5 тыс. человек. В регионе введён режим всеобщей изоляции.

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