Москва, , 14:30 — REGNUM Смысл идеи, чтобы каждый житель Москвы получил QR-код с пропуском на передвижение по городу, состоит не в том, чтобы напугать граждан, а в том, чтобы усложнить им выход на улицу. Об этом ИА REGNUM 31 марта заявил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Идея понятная. QR-код — это разовый пропуск, который выписывается гражданину на поход куда-либо, — сказал Курочкин. — Всё делается не для того, чтобы совсем всё запретить, а для того, чтобы усложнить выход гражданина. И просто так он уже никуда не пойдёт, опасаясь получить штраф. Понятно, как это будет работать. Все должны будут иметь регистрацию на портале города Москвы. И на каждый свой выход должны получать QR-код, или разовый пропуск. Распечатать его или сделать на телефоне фото, и если вас остановит наряд полиции, вы должны предъявить QR-код, и они, отсканировав его быстро, проверят его подлинность».

При этом Курочкин отметил, что тем, у кого интернета нет, «придётся как-то выкручиваться».

«Соседей просить, звонить друзьям. Всегда можно найти решение», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что жители Москвы получат пропуска для передвижения по городу, которые будут содержать QR-коды с зашифрованным домашним адресом.