Сухум, , 14:30 — REGNUM Стал известен маршрут движения женщины, заразившейся коронавирусной инфекцией и прибывшей в Абхазию из России. Об этом 31 марта сообщили в Оперативном штабе по защите населения Абхазии от коронавируса.

Сообщается, что заболевшая COVID-19 вернулась в республику 29 марта из Москвы. Сначала она прилетела в Сочи в 10:50 рейсом U6 407 «Уральские авиалинии». Также установлено, где она останавливалась, перейдя российско-абхазскую границу и направляясь в село Аберкыт Галского района.

Вечером в день прибытия она пересекла границу Грузией, где ее поместили в инфекционную больницу, а позже выявили заболевание COVID-19.

«Все лица находятся на подконтрольной изоляции. Ни свадебных торжеств, ни траурных мероприятий она не посещала», — говорится в сообщении штаба. Также там отметили, что в местах, где присутствовала заболевшая, проведена дезинфекция.

Напомним, заболевшая COVID-19 женщина проживала в Абхазии в Галском районе, граничащим с Грузией. Почувствовав, что заболела, она обратилась к врачам в Грузию, так как имеет грузинское гражданство.

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