Загреб, , 14:24 — REGNUM 77 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хорватии, в результате чего общее число установленных диагнозов — 790 человек, сообщило национальное управление гражданской защиты.

Вылечились 64 человека, число умерших за все время эпидемии в стране составляет 6 человек.

19 больных в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.

«Мы ввели меры для защиты граждан на раннем этапе, и мы рады, что граждане соблюдают эти меры. Именно поэтому наша кривая увеличения числа пациентов остается линейной», — сказал министр здравоохраения Вилли Берош.