Москва, , 14:19 — REGNUM В случае потери работы 42% жителей России смогут оплачивать все необходимые расходы в течение одного месяца, 26% — менее трех месяцев, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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По 10% опрошенных смогут прожить на свои сбережения 3−6 месяцев. В среднем при потере работы гражданам РФ хватит накоплений на 63 дня, с одним ребенком — 65, двумя детьми — 62, с тремя — на 52 дня.

Лучше всего финансовая ситуация у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: им хватит накоплений на 83 дня, хуже всего у сельских жителей: накоплений хватит в среднем на 53 дня. Доля тех, кому сбережений хватит менее чем на месяц, составляет 29%.

Опрос проведен в феврале — марте 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, совсем не делают сбережений 69% граждан РФ. Из них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства.

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