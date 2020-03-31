Брянск, , 14:18 — REGNUM Режим полной самоизоляции граждан установлен на территории всей Брянской области. Об этом 31 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Всем жителям предписано оставаться дома с 31 марта до 5 апреля 2020 года. Выйти на улицу можно в магазин за продуктами, для выноса бытового мусор и прогулки с собакой, а также в случае обращения за неотложной медицинской помощью при наличии прямой угрозы жизни и здоровью. Исключение составляют те граждане, кого не освободили от служебных обязанностей на работе. Кроме того, вводится режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

«Запрещено выходить на прогулку, гулять с ребёнком в коляске, посещать детские площадки, заниматься спортом на спортивных площадках, ездить к родственникам даже на такси», — подчеркнули в оперштабе.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание согласно действующему законодательству. 30 марта режим самоизоляции был введён на территории Брянска.