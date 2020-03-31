Вильнюс, , 14:13 — REGNUM К сегодняшнему дню, 31 марта, в Литве диагностировано 533 случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди них — 64 врача, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такие данные приводит минздрав Литвы.

Сегодня установлено 42 новых случая, при том что за сутки взято 1398 тестов, что подтверждает предположение министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, что кривая заболеваемости, вероятно, постепенно становится «более плоской».

Всего в Литве проведено 11 280 тестов. 7 человек скончались, 7 признаны выздоровевшими. 27 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Режим всеобщей изоляции в Литве продлён до середины апреля.