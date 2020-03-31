Москва, , 14:21 — REGNUM Российский Минфин должен обеспечить материальную поддержку гражданам, не имеющим возможности вернуться из-за рубежа. Такое поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин 31 марта по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В поручении главы правительства говорится, что бюджетные ассигнования должны быть выделены российскому МИД для поддержки соотечественников, находящихся за рубежом. Речь идёт о гражданах, которые нуждаются в средствах и не имеют жилья в стране пребывания.

МИД должен обеспечить указанным гражданам предоставление материальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в МИД России заявили, что многие российские граждане не могут вернуться из других стран, так как не в состоянии оплатить авиабилеты. Более того, у них нет возможности позвонить по телефону. Так, российские туристы не могут вернуться с островов Фиджи и из Индии.

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