Оренбург, , 14:07 — REGNUM В Оренбурге по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении транспортной компании, в действиях которой выявлены нарушения законодательства о банкротстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области.

По данным ведомства, глава организации искусственно создал условия для признания ее банкротом. При имеющемся долге в 3 млн рублей перед екатеринбургской компанией за ремонт вагонов директор оренбургской фирмы перевел имевшиеся денежные средства на счет своей супруги.

После таких финансовых действий транспортная компания оказалась несостоятельной. В июле 2019 года она признана банкротом с открытием конкурсного производства. По факту преднамеренного банкротства возбуждено уголовное дело.

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