Стокгольм, , 09:01 — REGNUM Анника Бобер — одна из немногих в Швеции, которая критически настроена к мерам ограничения, введенным по причине распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В свою очередь, Бобер жалуется на то, что она фактически лишена возможности прогуливаться со своим 85-летним отцом, когда обнаружилось, что в доме престарелых, где он проживает, подтвердились случаи заболевания коронавирусом. Об этом 31 марта сообщила шведская служба Sveriges Radio.

Анника Бобер рассказал журналистам издания, что ее 85-летний отец в настоящее время проживает в приюте для уходя за людьми с психическими отклонениями. Пансионат расположен на юге Стокгольма. Совсем недавно в приюте медиками были обнаружены первые заболевания коронавируса COVID-19. Анника считает, что действие запрета на посещения, установленный властями Швеции и администрацией пансионата, больше не оправдано, и она хочет наконец-то пойти погулять со своим любимым отцом.

«Это стало внезапной и потенциальной смертельной ловушкой, в которой он оказался. Мы не могли ни войти в приют, ни увидеться с ним. И при этом мы чувствовали себя полностью отрезанными», — поделилась Анника.

По словам женщины, ее отец не заражен никакой опасной разновидностью какого-либо вируса и не представляет опасность длядругих. В сложившихся обстоятельствах она искренне не понимает, почему ей все равно нельзя видеться с ним.