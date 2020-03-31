Тюмень, 31 марта 2020, 14:07 — REGNUM Тюменцы, у которых 31 марта выявлено заражение новым коронавирусом, недавно вернулись из Австрии. Об этом сообщает оперативный штаб по Тюменской области по профилактике COVID-19.
Семейная пара, которая вернулась из Европы, с 15 марта находилась на самоизоляции. По возвращении из зарубежной поездки, муж и жена сдали анализ на наличие COVID-19. Спустя некоторое время у них появились симптомы ОРВИ, и пришло первое подтверждение о положительном результате.
Они оба госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу.
Напомним, в Тюменской области 31 марта зарегистрировано пять госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией.