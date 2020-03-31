Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM В настоящее время пять человек госпитализированы в изолятор, развёрнутый на базе горбольницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону. Среди них — пациенты, у которых COVID-19 подтвердился. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве 31 марта.

«В Ростове-на-Дону зарегистрировано три новых положительных случая COVID-19. Пять человек находятся в инфекционное отделение городской больницы №1 имени Семашко», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что у 15 человек, госпитализированных в обсерватор, развёрнутый на базе детской горбольницы №2, наличие коронавирусной инфекции не обнаружено. В ближайшие дни пациентов выпишут.

Всего в Ростовской области подтверждено пять случаев заболевания COVID-19.

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